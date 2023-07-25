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Мальдіні отримав пропозиції від ПСЖ та збірної Італії

Наразі Мальдіні перебуває у відпустці
Сьогодні 11:40 205 0
Мальдіні отримав пропозиції від ПСЖ та збірної Італії
Фото - gettyimages
#Паоло Мальдіні, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Колишній захисник та технічний директор Мілана Паоло Мальдіні має два варіанти для працевлаштування.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Мальдіні запропонували роботу у ПСЖ та збірній Італії. Про які саме посади йде мова – наразі невідомо.

Сам Паоло зараз перебуває у відпустці та поки не ухвалив рішення.

Останнім місцем роботи 55-річного Мальдіні був Мілан, де він з 2018 року працював на посаді техдиректора. Паоло разом зі своїм асистентом Фредеріком Массарою відповідав за трансфери та переговори щодо контрактів. За цей час "россонері" вперше з 2011-го стали чемпіонами Італії.

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