Мальдіні отримав пропозиції від ПСЖ та збірної Італії

Наразі Мальдіні перебуває у відпустці

Колишній захисник та технічний директор Мілана Паоло Мальдіні має два варіанти для працевлаштування.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Мальдіні запропонували роботу у ПСЖ та збірній Італії. Про які саме посади йде мова – наразі невідомо.

Сам Паоло зараз перебуває у відпустці та поки не ухвалив рішення.

Останнім місцем роботи 55-річного Мальдіні був Мілан, де він з 2018 року працював на посаді техдиректора. Паоло разом зі своїм асистентом Фредеріком Массарою відповідав за трансфери та переговори щодо контрактів. За цей час "россонері" вперше з 2011-го стали чемпіонами Італії.