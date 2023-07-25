Зоря завершила літній збір

Зоря завершила підготовку до сезону

Джерело - Зоря.

Зоря завершила літній тренувальний збір у Польщі та повертається в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда прибуде до Львова, де 29-липня проведе поєдинок першого туру чемпіонату України-2023/24 проти Руха.

Під час зборів луганці зіграли 5 матчів.

04.07.2023: Зоря - Ресовія - 4:2

08.07.2023: Зоря - Сталь - 1:0

11.07.2023: Зоря - Земплін - 2:1

14.07.2023: Зоря - Мотор - 1:3

22.07.2023: Зоря - Ружомберок - 1:2

Раніше повідомлялося, що Зоря орендує у Динамо Волошина.