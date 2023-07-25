Зоря завершила літній збір

Джерело - Зоря.
Зоря завершила літній тренувальний збір у Польщі та повертається в Україну.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда прибуде до Львова, де 29-липня проведе поєдинок першого туру чемпіонату України-2023/24 проти Руха.
Під час зборів луганці зіграли 5 матчів.
- 04.07.2023: Зоря - Ресовія - 4:2
- 08.07.2023: Зоря - Сталь - 1:0
- 11.07.2023: Зоря - Земплін - 2:1
- 14.07.2023: Зоря - Мотор - 1:3
- 22.07.2023: Зоря - Ружомберок - 1:2
Раніше повідомлялося, що Зоря орендує у Динамо Волошина.