Зоря орендує у Динамо Волошина

Джерело - ТаТоТаке.

Півзахисник київського Динамо Вікентій Волошин відправиться в оренду у луганську Зорю.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Так само як ще двоє динамівців (Олександр Яцик та Антон Боль) - Волошин уже перебуває у команді Ненада Лалатовича на польському зборі. Також Зоря цікавить динамівцем Артемом Бенедюком.

Рішення щодо майбутнього іншого ексдинамівця Олександрії Богдана Білошевського ще не прийнято: опорник відновлюється після травми.

Минулий сезон Вікентій Волошин провів в Олександрії. 22-річний гравець провів 18 матчів в УПЛ і зробив 4 асисти.