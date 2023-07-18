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Зоря орендує у Динамо Волошина

Сьогодні 12:40 138 0
Зоря орендує у Динамо Волошина
#Динамо Київ, #Зоря

Джерело - ТаТоТаке.

Півзахисник київського Динамо Вікентій Волошин відправиться в оренду у луганську Зорю.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Так само як ще двоє динамівців (Олександр Яцик та Антон Боль) - Волошин уже перебуває у команді Ненада Лалатовича на польському зборі. Також Зоря цікавить динамівцем Артемом Бенедюком.

Рішення щодо майбутнього іншого ексдинамівця Олександрії Богдана Білошевського ще не прийнято: опорник відновлюється після травми.

Минулий сезон Вікентій Волошин провів в Олександрії. 22-річний гравець провів 18 матчів в УПЛ і зробив 4 асисти.

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