СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 25 липня, СК Дніпро-1 зіграє проти Панатінаїкоса у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Початок поєдинку в Кошице (Словаччина) - о 21:00 за київським часом.
Букмекери вважають фаворитом зустрічі грецьку команду.
Коефіцієнти
- Перемога Дніпра-1 - 3.25
- Нічия - 3.45
- Перемога Панатінаїкоса - 2.47
- Загальний прохід Дніпра-1 - 2.55
- Загальний прохід Панатінаїкоса - 1.53
Це буде перша зустріч в історії протистояння цих клубів.
Напередодні лідер віцечемпіонів України Артем Довбик, якого активно сватають до Жирони, увійшов до заявки дніпрян на цей матч.
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів