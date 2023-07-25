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СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Греків вважають фаворитами першої зустрічі
Сьогодні 12:15 2635 0
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Панатінаїкос, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 25 липня, СК Дніпро-1 зіграє проти Панатінаїкоса у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

Початок поєдинку в Кошице (Словаччина) - о 21:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі грецьку команду.

Коефіцієнти

  • Перемога Дніпра-1 - 3.25
  • Нічия - 3.45
  • Перемога Панатінаїкоса - 2.47
  • Загальний прохід Дніпра-1 - 2.55
  • Загальний прохід Панатінаїкоса - 1.53

Це буде перша зустріч в історії протистояння цих клубів.

Напередодні лідер віцечемпіонів України Артем Довбик, якого активно сватають до Жирони, увійшов до заявки дніпрян на цей матч. 

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

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