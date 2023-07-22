Довбик увійшов до заявки Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Дніпро-1 визначився із заявкою на матч із Панатінаїкосом у межах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба дніпрян.
Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф
Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик
Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда
Матчі відбудуться 25 липня та 1 серпня.
Повідомлялося, що Довбик може продовжити кар'єру в Жироні.
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