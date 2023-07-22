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Довбик увійшов до заявки Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом

Матчі відбудуться 25 липня та 1 серпня
Сьогодні 15:19 287 0
Довбик увійшов до заявки Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом
#СК Дніпро-1

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Дніпро-1 визначився із заявкою на матч із Панатінаїкосом у межах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф

Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч

  СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик

Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда

Матчі відбудуться 25 липня та 1 серпня.

Повідомлялося, що Довбик може продовжити кар'єру в Жироні.

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