Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 1045 1
Збірні Бразилії та Німеччини здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:09 857
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:36 62953
Кривбас орендував Блізніченка у Динамо
Сьогодні 13:13 319
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 313515 3
Реал з Луніним обіграв Мілан на Soccer Champions Tour
Сьогодні 08:50 1194
Камбосос: Наступним буде бій з Ломаченком
Сьогодні 08:38 1446
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 472
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1233
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1976
Прямі трансляції

Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік

Сьогодні 19:51 135 0
Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік
Фото: Getty Images

Аль-Хілаль може підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі лише тривають перемовини між клубами, з самим 24-річним французом контактів не було.

Саудівський клуб запропонує футболісту зарплату у 200 мільйонів євро на рік. Потенційна цифра з урахуванням комерційних виплат складе 700 млн євро.

Також Аль-Хілаль готовий залишити за Мбаппе 100% іміджевих прав - це стосується спонсорських договорів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту 7415
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 10379
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3738
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 313515 3
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 62953
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19125
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16152 6
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88261 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38512 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31572 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59749
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267969