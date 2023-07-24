Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік

Аль-Хілаль може підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі лише тривають перемовини між клубами, з самим 24-річним французом контактів не було.

Саудівський клуб запропонує футболісту зарплату у 200 мільйонів євро на рік. Потенційна цифра з урахуванням комерційних виплат складе 700 млн євро.

Також Аль-Хілаль готовий залишити за Мбаппе 100% іміджевих прав - це стосується спонсорських договорів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!