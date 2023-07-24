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Кейн може прийняти пропозицію від ПСЖ

29-річний англієць контактує з Баварією
Сьогодні 20:20 109 0
Кейн може прийняти пропозицію від ПСЖ
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - RMC Sport.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн почав розглядати варіант з переходом у ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

29-річний англієць контактує з Баварією, чиї запити "шпори" вже двічі відхиляли.

Мюнхенці вважають, що Кейн намагається скористатися інтересом ПСЖ для перегляду раніше домовлених умов контракту на випадок, якщо сторони зійдуться на сумі трансферу.

Раніше Тоттенгем визначився з нападником, який замінить Кейна.

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