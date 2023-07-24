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Тоттенгем визначився з нападником, який замінить Кейна

Тоттенгем може купити нападника Айнтрахта
Сьогодні 19:34 234 0
Тоттенгем визначився з нападником, який замінить Кейна
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #Тоттенгем, #Коло-Муані

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем готовий задовольнити фінансові запити Айнтрахта щодо трансферу нападника Айнтрахта Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавол'єрі.

Лондонці готові оформити перехід француза, якщо продадуть форварда Гаррі Кейна.

"Шпори" оцінюють свого капітана у 100+ мільйонів євро та вже відхиляли запити мюнхенців у 70 та 80 мільйонів.

Айнтрахт оцінює Коло Муані у 80 мільйонів євро, його контракт чинний до літа 2027-го.

Зазначається, що Тоттенгем намагатиметься швидко закрити угоду, якщо наблизиться перехід Кейна.

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