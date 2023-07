Тоттенгем визначився з нападником, який замінить Кейна

Тоттенгем готовий задовольнити фінансові запити Айнтрахта щодо трансферу нападника Айнтрахта Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавол'єрі.

Лондонці готові оформити перехід француза, якщо продадуть форварда Гаррі Кейна.

"Шпори" оцінюють свого капітана у 100+ мільйонів євро та вже відхиляли запити мюнхенців у 70 та 80 мільйонів.

Айнтрахт оцінює Коло Муані у 80 мільйонів євро, його контракт чинний до літа 2027-го.

Зазначається, що Тоттенгем намагатиметься швидко закрити угоду, якщо наблизиться перехід Кейна.

💣🚨 EXCL. Randal Kolo Muani to be the priority target striker for Harry Kane's replacement at #Tottenham !

🗣️ Interest's huge and talks on player's side has just started. I understand this deal could happen as ENIC Group gave green light to Daniel Levy for a sale of Harry Kane.… pic.twitter.com/QEHTZZreEB