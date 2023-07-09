Баварія зробила другу пропозицію щодо переходу Кейна

Джерело - Чемпіон.
Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Мюнхенці вже подали другу пропозицію лондонцям щодо трансферу нападника, яка складає 80 мільйонів євро + бонуси.
Сам Кейн хоче приєднатися до Баварії у літнє трансферне вікно.
❗️Excl. News #Kane: Understand FC Bayern has submitted a second offer now! #COYS— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2023
➡️ New offer: €80m + add-ons!
First offer (€70m + add-ons) was rejected.
Harry Kane, he definitely wants to join FC Bayern now! 🔴@SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/f6rUxSVgte
Нагадаємо, Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном.
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