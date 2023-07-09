Головне
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона
Сьогодні 22:40 438 2
Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024
Сьогодні 20:10 418
Шевченко може очолити збірну Боснії і Герцеговини
Сьогодні 19:55 412 1
Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона
Сьогодні 19:20 2972
Збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу
Сьогодні 19:02 1469 1
Luckypunch проводить розіграш прапора з автографами боксерів за донат на ЗСУ
Сьогодні 18:54 162
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії
Сьогодні 18:32 342
Цуренко поступилася Пегулі в 1/8 фіналу Вімблдона
Сьогодні 16:32 950
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 754
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 6274
Прямі трансляції

Баварія зробила другу пропозицію щодо переходу Кейна

Мюнхенці вже подали другу пропозицію лондонцям щодо трансферу нападника
Сьогодні 21:12 232 0
Баварія зробила другу пропозицію щодо переходу Кейна
#Баварія, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці вже подали другу пропозицію лондонцям щодо трансферу нападника, яка складає 80 мільйонів євро + бонуси.

Сам Кейн хоче приєднатися до Баварії у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 6274
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3897
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 9772 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2603
Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона 2972
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 7376
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127379
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114705
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15642
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40365
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102492 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211825 1