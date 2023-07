Баварія зробила другу пропозицію щодо переходу Кейна

Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці вже подали другу пропозицію лондонцям щодо трансферу нападника, яка складає 80 мільйонів євро + бонуси.

Сам Кейн хоче приєднатися до Баварії у літнє трансферне вікно.

