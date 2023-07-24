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Мудрик: Це ще не весь мій потенціал, а лише 20%

Українець прокоментував свій дебютний гол у контрольному матчі
Сьогодні 18:54 222 0
Мудрик: Це ще не весь мій потенціал, а лише 20%
Фото: Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - ESPN.

Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається працювати під керівництвом нового тренера Маурусіо Почеттіно.

Про це українець розповів порталу ESPN.

"Я щасливий за всю роботу, яку зробив для того, щоб забити цей гол. Це ще не весь мій потенціал. Це лише 20%. Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом нашого тренера Почеттіно дуже приємно, це приносить задоволення", - сказав Мудрик.

  Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного

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