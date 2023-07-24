Мудрик: Це ще не весь мій потенціал, а лише 20%

Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику подобається працювати під керівництвом нового тренера Маурусіо Почеттіно.

Про це українець розповів порталу ESPN.

"Я щасливий за всю роботу, яку зробив для того, щоб забити цей гол. Це ще не весь мій потенціал. Це лише 20%. Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом нашого тренера Почеттіно дуже приємно, це приносить задоволення", - сказав Мудрик.