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Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного

Українець так довго чекав на цю мить
Сьогодні 12:14 Андрій Дунець 484 0
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного
#Брайтон, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі в межах товариського матчу проти Брайтона.

Український вінгер з'явився на полі зі стартом 2-го тайму, а забив на 65-й хвилині.

Здається, в Мудрика вимальовується чудова зв'язка з Ніколя Джексоном - оцініть їхню взаємодію під час цієї атаки.

Відео

У підсумку гра завершилася з рахунком 4:3 на користь Челсі. Наступну зустріч "сині" проведуть із Ньюкаслом 27 липня.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри.

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