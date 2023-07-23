Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного

Джерело - Чемпіон.
Михайло Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі в межах товариського матчу проти Брайтона.
Український вінгер з'явився на полі зі стартом 2-го тайму, а забив на 65-й хвилині.
Здається, в Мудрика вимальовується чудова зв'язка з Ніколя Джексоном - оцініть їхню взаємодію під час цієї атаки.
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У підсумку гра завершилася з рахунком 4:3 на користь Челсі. Наступну зустріч "сині" проведуть із Ньюкаслом 27 липня.
Нагадаємо, нещодавно Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри.
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