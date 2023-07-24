Аль-Хілаль запропонував ПСЖ 300 млн євро за Мбаппе

Аль-Хілаль може здійснити рекордний трансфер

Аль-Хілаль надіслав ПСЖ офіційну пропозицію про купівлю Кіліана Мбаппе за рекордну суму.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб запропонував ПСЖ суму в 300 млн євро, щоб почати переговори про негайне підписання Мбаппе. Якщо угода відбудеться, то це буде найбільша сума за всю історію футболу. Рекордним трансфером наразі є перехід Неймара в ПСЖ із Барселони у 2017 році за 222 млн євро.

Переговори з гравцем поки не ведуться, джерела вважають, що Кіліан Мбаппе все ще хоче залишитися в Європі.

Раніше ПСЖ встановив цінник на Мбаппе.

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