Зоммер пропустив тренування Баварії

Джерело - Football Italia.
Голкіпер Баварії Ян Зоммер пропустив тренування команди на передсезонному турне у Японії.
Про це повідомляє Calciomercato.
34-річний швейцарець продовжує вести перемовини з Інтером. При цьому конкретики щодо потенційного завершення угоди немає.
Сторони впевнені, що це вдасться зробити найближчим часом.
Повідомлялося, що Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна.
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