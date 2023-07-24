Зоммер пропустив тренування Баварії

34-річний швейцарець продовжує вести перемовини з Інтером

Джерело - Football Italia.

Голкіпер Баварії Ян Зоммер пропустив тренування команди на передсезонному турне у Японії.

Про це повідомляє Calciomercato.

34-річний швейцарець продовжує вести перемовини з Інтером. При цьому конкретики щодо потенційного завершення угоди немає.

Сторони впевнені, що це вдасться зробити найближчим часом.

Повідомлялося, що Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна.

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