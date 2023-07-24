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Кучер: Довбик продовжив контракт, аби Дніпро-1 його вигідно продав

Олександр Кучер прокоментував потенційний трансфер Артема Довбика
Сьогодні 14:25 192 0
Кучер: Довбик продовжив контракт, аби Дніпро-1 його вигідно продав
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик, #Олександр Кучер

Джерело - tribuna.com.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик продовжив контракт з дніпрянами до літа 2025 року, щоб клуб міг його вигідно продати.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Кучер.

"Я розумію, що Довбик продовжив контракт, аби Дніпро-1 його вигідно продав, а не для того, аби залишитися тут. Ми розмовляли із ним, і він сказав, що хоче грати у Європі", - сказав Кучер.

Раніше повідомлялося, що трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.

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