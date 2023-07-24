Мбаппе готовий піти на радикальний крок, аби покинути ПСЖ

Кіліан Мбаппе хоче покинути ПСЖ

Кіліан Мбаппе готовий пропустити весь сезон і наступного літа залишити ПСЖ в якості вільного агента після того, як клуб виставив його на продаж.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мбаппе не був включений до складу для передсезонного туру клубу в Японію та Південну Корею. Парижани ясно дали зрозуміти, що їм потрібні тільки ті гравці, які віддані справі, хочуть бути в клубі і що жоден гравець не може бути важливішим за клуб.

Однак реакція Мбаппе на це рішення не змусила себе чекати. За інформацією джерела, 24-річний форвард готовий просидіти на лаві запасних та не грати за ПСЖ весь наступний сезон. Те, що він капітан збірної Франції, і майбутній чемпіонат Європи наступного літа, не змінює його настрою.

Вважається, що таким чином гравець хоче не тільки підставити клуб, а й також викрити його блеф і подивитися, хто здасться першим.

Попри жорстку позицію, в кінцевому підсумку ПСЖ доведеться платити футболісту зарплату і бонуси до тих пір, поки він не піде безплатно.

Раніше ПСЖ встановив цінник на Мбаппе.

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