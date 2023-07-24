Галатасарай викупить Ікарді за 10 млн євро

Мауро Ікарді продовжить кар'єру у Галатасараї

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський форвард ПСЖ Мауро Ікарді перейде у Галатасарай на постійній основі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Турецький клуб заплатить за 30-річного аргентинця 10 мільйонів євро. Контракт буде розрахований до 2026 року. Сторони вже узгодили перехід.

У минулому сезоні, виступаючи за Галатасарай на правах оренди, форвард забив 23 голи та віддав 8 результативних передач у 26 матчах.

Нагадаємо ПСЖ придбав Ікарді у Інтера за 50 млн євро 3 роки тому.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.