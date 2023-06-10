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Головний тренер Динамо Луческу відмовився очолити ЧФР

У Луческу є пропозиції про роботу від Фенербахче та ЦСКА Софія
Сьогодні 17:41 364 0
Головний тренер Динамо Луческу відмовився очолити ЧФР
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #ЧФР Клуж

Джерело - Sport.ro.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відмовився очолити ЧФР.

Про це повідомляє Sport.ro.

Румунський клуб пропонував 77-річному коучу стати головним тренером команди після того, як звільнив Дана Петреску.

77-річний румун порадився з сім’єю та відмовив, оскільки в Румунії він готовий працювати лише з Динамо Бухарест.

Також, у Луческу є пропозиції від Фенербахче та ЦСКА Софія.

Обидва клуби пропонують йому посаду технічного директора. Тренер, контракт якого з Динамо розрахований ще на сезон, прийме рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Повідомлялося, що Луческу міг очолити Сантос.

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