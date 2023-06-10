Головний тренер Динамо Луческу відмовився очолити ЧФР

Джерело - Sport.ro.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відмовився очолити ЧФР.
Про це повідомляє Sport.ro.
Румунський клуб пропонував 77-річному коучу стати головним тренером команди після того, як звільнив Дана Петреску.
77-річний румун порадився з сім’єю та відмовив, оскільки в Румунії він готовий працювати лише з Динамо Бухарест.
Також, у Луческу є пропозиції від Фенербахче та ЦСКА Софія.
Обидва клуби пропонують йому посаду технічного директора. Тренер, контракт якого з Динамо розрахований ще на сезон, прийме рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.
Повідомлялося, що Луческу міг очолити Сантос.
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