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Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно

30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії
Вчора 23:30 250 0
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський може повернутися до Серії А.

Про це повідомляє журналіст Лусіано Савіано.

30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії. 

Своєю чергою, Марсель готовий продати Маліновського за 15 мільйонів євро.

Раніше Марсель домовився з Вотфордом про трансфер вінгера.

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