Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно

30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський може повернутися до Серії А.

Про це повідомляє журналіст Лусіано Савіано.

30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії.

Своєю чергою, Марсель готовий продати Маліновського за 15 мільйонів євро.

🆕️ Plusieurs clubs de série A sont intéressés à l'idée de recruter Ruslan Malinovskyi.



L'OM demande 15M€ pour laisser partir l'international Ukrainien.



[#TeamOM | #MercatOM] pic.twitter.com/TLOFZIhbs4 — 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐚𝐧𝐨 🇮🇹 (@L_Saviano) July 23, 2023

Раніше Марсель домовився з Вотфордом про трансфер вінгера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!