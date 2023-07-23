Динамо завершило тренувальний збір та повернулося до Києва

У понеділок гравці отримають вихідний

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо завершило літній тренувальний збір у Австрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда повернулася до Києва.

З Австрії команда прилетіла до Кишинева. Звідти динамівці на клубному автобусі вирушили до Києва, куди команда має прибути пізно ввечері.

У понеділок гравці отримають вихідний, а вже з вівторка розпочнуть підготовку до першої офіційної гри у новому сезоні.

Нагадаємо, Сівасспор близький до трансферу вінгера Динамо.

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