Динамо завершило тренувальний збір та повернулося до Києва

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо завершило літній тренувальний збір у Австрії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда повернулася до Києва.
З Австрії команда прилетіла до Кишинева. Звідти динамівці на клубному автобусі вирушили до Києва, куди команда має прибути пізно ввечері.
У понеділок гравці отримають вихідний, а вже з вівторка розпочнуть підготовку до першої офіційної гри у новому сезоні.
Нагадаємо, Сівасспор близький до трансферу вінгера Динамо.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!