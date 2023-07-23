Сівасспор близький до трансферу вінгера Динамо

Джерело - sport.ua.
28-річний вінгер Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес близький до того, щоб перебратися до Сівасспору.
Про це повідомляє Cumhuriyet.
Турецький клуб кілька днів тому зробив офіційну пропозицію щодо гравця, і зараз керівництво Сівасспору позитивно оцінює перебіг переговорів.
"Ми ведемо переговори щодо Жерсона Родрігеша з київського Динамо. Ми перебуваємо на завершальній стадії цього трансферу", - заявив віцепрезидент Сівасспору Гекхан Карагьоль.
Сезон-2022/23 Родрігеш провів у саудівському клубі Аль-Вахда, за який зіграв 16 матчів та забив 2 м'ячі.
Раніше Олександрія підписала вихованця Динамо Смирного.