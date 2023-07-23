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Сівасспор близький до трансферу вінгера Динамо

Родрігес однією ногою вже у турецькому клубі
Сьогодні 11:25 317 0
Сівасспор близький до трансферу вінгера Динамо
#Динамо Київ, #Жерсон Родрігес

Джерело - sport.ua.

28-річний вінгер Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес близький до того, щоб перебратися до Сівасспору.

Про це повідомляє Cumhuriyet.

Турецький клуб кілька днів тому зробив офіційну пропозицію щодо гравця, і зараз керівництво Сівасспору позитивно оцінює перебіг переговорів.

"Ми ведемо переговори щодо Жерсона Родрігеша з київського Динамо. Ми перебуваємо на завершальній стадії цього трансферу", - заявив віцепрезидент Сівасспору Гекхан Карагьоль.

Сезон-2022/23 Родрігеш провів у саудівському клубі Аль-Вахда, за який зіграв 16 матчів та забив 2 м'ячі.

Раніше Олександрія підписала вихованця Динамо Смирного.

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