Вінісіус має намір стати новим пенальтистом Реала

23-річний бразилець відпрацьовував удари з позначки

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор хоче стати основним виконавцем 11-метрових ударів після того, як команду залишив попередній штатний пенальтист – Карім Бензема.

Про це повідомляє Marca.

23-річний бразилець відпрацьовував удари з позначки під час останнього тренування "вершкових" у Лос-Анджелесі.

Вінісіус під керівництвом Франческо Маурі, асистента Анчелотті, протягом майже 10 хвилин виконував удари, намагаючись забити воротареві молодіжної команди Франу Гонсалесу.

Повідомлялося, що Вінісіус близький до продовження контракту з Реалом.

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