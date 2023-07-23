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Вінісіус має намір стати новим пенальтистом Реала

23-річний бразилець відпрацьовував удари з позначки
Сьогодні 20:42 222 0
Вінісіус має намір стати новим пенальтистом Реала
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор хоче стати основним виконавцем 11-метрових ударів після того, як команду залишив попередній штатний пенальтист – Карім Бензема.

Про це повідомляє Marca.

23-річний бразилець відпрацьовував удари з позначки під час останнього тренування "вершкових" у Лос-Анджелесі.

Вінісіус під керівництвом Франческо Маурі, асистента Анчелотті, протягом майже 10 хвилин виконував удари, намагаючись забити воротареві молодіжної команди Франу Гонсалесу.

Повідомлялося, що Вінісіус близький до продовження контракту з Реалом.

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