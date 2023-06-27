Вінісіус близький до продовження контракту з Реалом

Сторони близькі до продовження угоди

Вінісіус Жуніор став ближче до того, щоб пов'язати своє майбутнє з Реалом.

Про це повідомляє Cadena SER.

Переговори бразильця та вершкових про новий контракт, які тривали з січня цього року, нарешті близькі до завершення. Підписання очікується цього або наступного тижня.

Термін договору становитиме п'ять років. Зарплата гравця невідома, проте наголошується на тому, що він отримає "приємний" бонус, якщо йому вдасться виграти Золотий М'яч, граючи за Реал.

Джерело заявляє, що "вершкові" хочуть приділити вінгеру належну увагу, щоб він не відчував себе обділеним у зв'язку з можливим приходом у клуб Кіліана Мбаппе.

Раніше Вінісіус змінив ігровий номер у Реалі.