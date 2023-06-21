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Канте перейшов в Аль-Іттіхад

Французький гравець став партнером по команді для Каріма Бензема.
Сьогодні 08:38 238 0
Канте перейшов в Аль-Іттіхад
#Канте, #Футбольні трансфери, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте перейшов у клуб Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, Канте підписав контракт до 2027 року. Його зарплата складе 25 млн євро на рік.

Також гравець отримає прибуток від комерційних угод і реалізації іміджевих прав. Гравець буде представлений у новому клубі в липні.

Раніше повідомлялося, що 32-річний француз хоче продовжити з лондонським клубом угоду, яка спливає 30 червня, але переговори не просуваються до завершальної стадії.

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