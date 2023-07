Ньюкасл підписав півзахисника Лестера Барнса

Вінгер Лестера Гарві Барнс став гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Контракт розрахований на 5 років.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️