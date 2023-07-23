Ньюкасл підписав півзахисника Лестера Барнса

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Лестера Гарві Барнс став гравцем Ньюкасла.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Контракт розрахований на 5 років.
✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.— Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2023
Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️
Нагадаємо, клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії.
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