Жирона визначилася із альтернативою Довбику на позицію форварда

Іспанський клуб може орендувати албанського нападника на рік

Джерело - Чемпіон.

Жирона зацікавлена у трансфері нападника Челсі Армандо Брої.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний албанець є альтернативним варіантом на позицію форварда, куди також розглядається Артем Довбик з Дніпра-1. Іспанський клуб може орендувати Брою на рік.

Що стосується Довбика, то за попередніми даними за 25-річного українця доведеться заплатити близько 15 мільйонів євро, або окремо домовитися з Мідтьюлланом, якому належить 50% прав на гравця, щодо інших умов.

Нагадаємо, трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.

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