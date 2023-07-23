Капітан Ліверпуля близький до переходу в Аль-Іттіфак

Уже пройшов медогляд

Капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон близький до переходу в Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє TheAthletic.

Ветеран пройшов медогляд і наразі чекає оформлення документів. Сума трансферу складе 12 млн фунтів.

Контракт з саудівським клубом буде підписано на 3 роки. Наступного тижня 33-річний гравець може приєднатися до команди Стівена Джеррарда на передсезонному зборі в Хорватії.

Гендерсон провів на Енфілді 12 років.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати півзахисника ПСЖ Вератті.