Головне
Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі
Вчора 17:45 836
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:32 257 1
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою
Сьогодні 08:54 4081
Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO
Сьогодні 08:25 3235
Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі
Сьогодні 08:08 1608
Шахтар підписав 18-річного французького вінгера
Вчора 21:37 748
Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті
Вчора 21:28 771
Шахтар узгодив трансфер вінгера Васко да Гами
Вчора 18:24 797
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:13 1398
Динамо знищило Рудар на зборах у Австрії
Вчора 15:37 1071 1
Прямі трансляції

Капітан Ліверпуля близький до переходу в Аль-Іттіфак

Уже пройшов медогляд
Сьогодні 12:40 195 0
Капітан Ліверпуля близький до переходу в Аль-Іттіфак
#Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон близький до переходу в Аль-Іттіфак. 

Про це повідомляє TheAthletic.

Ветеран пройшов медогляд і наразі чекає оформлення документів. Сума трансферу складе 12 млн фунтів.

Контракт з саудівським клубом буде підписано на 3 роки. Наступного тижня 33-річний гравець може приєднатися до команди Стівена Джеррарда на передсезонному зборі в Хорватії.

Гендерсон провів на Енфілді 12 років.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати півзахисника ПСЖ Вератті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань 8383
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 8409
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 18307
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 7986
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10666
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8334
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20151 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304154 6
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38470 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102940 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86141 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47306