Ліверпуль може підписати півзахисника ПСЖ Вератті

Джерело - Mirror.
Одним з можливих варіантів Ліверпуля на заміну Фабінью є хавбек ПСЖ Марко Верратті.
Про це повідомляє Mirror.
29-річний бразилець найближчим часом перейде в саудівський Аль-Іттіхад за 40 мільйонів фунтів.
Окрім Ліверпуля, на Верратті претендує також ще один клуб АПЛ.
ПСЖ оцінює 30-річного італійця у 69 мільйонів фунтів, його контракт чинний до 2026 року.
Гравцем також цікавиться Ювентус.
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