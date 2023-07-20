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Ліверпуль може підписати півзахисника ПСЖ Вератті

ПСЖ оцінює 30-річного італійця у 69 мільйонів фунтів
Сьогодні 15:00 145 0
Ліверпуль може підписати півзахисника ПСЖ Вератті
Фото: Getty Images
#Вератті, #Ліверпуль, #ПСЖ, #Фабінью

Джерело - Mirror.

Одним з можливих варіантів Ліверпуля на заміну Фабінью є хавбек ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє Mirror.

29-річний бразилець найближчим часом перейде в саудівський Аль-Іттіхад за 40 мільйонів фунтів.

Окрім Ліверпуля, на Верратті претендує також ще один клуб АПЛ.

ПСЖ оцінює 30-річного італійця у 69 мільйонів фунтів, його контракт чинний до 2026 року.

Гравцем також цікавиться Ювентус.

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