Фіорентина орендувала півзахисника Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Фіорентина оголосила про трансфер півзахисника Ювентуса Артура Мело.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Бразилець приєднався до "фіалок" на правах річної оренди з опцією викупу.
Частину зарплати Артура на період оренди візьме на себе Ювентус. В послугах 26-річного півзахисника також був зацікавлений Вулвергемптон.
Минулого сезону Артур виступав на правах оренди у Ліверпулі. Проте за першу команду Червоних хавбек провів лише один матч, пропустивши частину кампанії через травму.
Нагадаємо, Кессʼє може перейти у Ювентус.