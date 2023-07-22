Фіорентина орендувала півзахисника Ювентуса

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина оголосила про трансфер півзахисника Ювентуса Артура Мело.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець приєднався до "фіалок" на правах річної оренди з опцією викупу.

Частину зарплати Артура на період оренди візьме на себе Ювентус. В послугах 26-річного півзахисника також був зацікавлений Вулвергемптон.

Минулого сезону Артур виступав на правах оренди у Ліверпулі. Проте за першу команду Червоних хавбек провів лише один матч, пропустивши частину кампанії через травму.

Нагадаємо, Кессʼє може перейти у Ювентус.