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Фіорентина орендувала півзахисника Ювентуса

Сьогодні 22:39 189 0
Фіорентина орендувала півзахисника Ювентуса
#Футбольні трансфери, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина оголосила про трансфер півзахисника Ювентуса Артура Мело.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець приєднався до "фіалок" на правах річної оренди з опцією викупу.

Частину зарплати Артура на період оренди візьме на себе Ювентус. В послугах 26-річного півзахисника також був зацікавлений Вулвергемптон.

Минулого сезону Артур виступав на правах оренди у Ліверпулі. Проте за першу команду Червоних хавбек провів лише один матч, пропустивши частину кампанії через травму.

Нагадаємо, Кессʼє може перейти у Ювентус.

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