У Баварії розбіжності через контракт Вокера

Кайл Вокер близький до переходу у Баварію

У Баварії розбіжності через контракт із захисником Кайлом Вокером.

Про це повідомляє видання Bild.

У команді незадоволені тим, що 33-річному англійцю пропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один.

У стані мюнхенців дотримуються правил: футболістам старше 30 років – лише однорічний договір.

Минулого сезону захисник провів 27 матчів у чемпіонаті Англії, не відзначившись результативними діями.

Повідомлялося, що Вокер проведе зустріч з Гвардіолою перед можливим переходом у Баварію.

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