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Мбаппе зацікавив клуби АПЛ та Саудівської Аравії

Команда з Саудівської Аравії запропонувала футболісту 400 мільйонів євро
Сьогодні 14:19 199 0
Мбаппе зацікавив клуби АПЛ та Саудівської Аравії
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

Кілька клубів планують або вже вжили заходів, щоб спробувати влітку підписати Кіліана Мбаппе, якого ПСЖ виключив зі складу команди на турне в Японії.

Про це повідомляє RMC Sport.

Зокрема, це Челсі та Аль-Хілаль. Лондонський клуб чітко висловив свою позицію та запросив інформацію по гравцю, але офіційну пропозицію ще не зробив.

Команда з Саудівської Аравії запропонувала футболісту 400 мільйонів євро та дворічний контракт, а ПСЖ - 200 мільйонів євро. В Аль-Хілалі не виключають подальший продаж нападника через рік в Реал.

Якщо до 31 липня Мбаппе не погодиться продовжити контракт, то ПСЖ готовий прийняти пропозицію аравійців.

Принаймні ще один неназваний клуб АПЛ намагається дізнатися, чи можливий трансфер 24-річного француза та на яких умовах.

Нагадаємо, ПСЖ впевнений, що Мбаппе домовився з Реалом про перехід.

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