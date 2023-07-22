ПСЖ виключив Мбаппе зі складу команди на турне в Японії

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не відправиться з командою в Японію в турне.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Парижани вирішили виключити його зі складу команди.
Клуб таким чином дав зрозуміти, що Мбаппе тепер виставлено на трансфер.
У Парижі розуміють, що Кіліан хоче піти цього літа, хоч він і повідомляв про це офіційно.
Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023
Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.
PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx
Повідомлялося, що ПСЖ може запропонувати Мбаппе контракт на 1 млрд євро.
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