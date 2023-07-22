ПСЖ виключив Мбаппе зі складу команди на турне в Японії

Француз виставлений на трансфер

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не відправиться з командою в Японію в турне.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани вирішили виключити його зі складу команди.

Клуб таким чином дав зрозуміти, що Мбаппе тепер виставлено на трансфер.

У Парижі розуміють, що Кіліан хоче піти цього літа, хоч він і повідомляв про це офіційно.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé



Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.



PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

Повідомлялося, що ПСЖ може запропонувати Мбаппе контракт на 1 млрд євро.

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