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ПСЖ виключив Мбаппе зі складу команди на турне в Японії

Француз виставлений на трансфер
Сьогодні 08:59 171 0
ПСЖ виключив Мбаппе зі складу команди на турне в Японії
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не відправиться з командою в Японію в турне.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани вирішили виключити його зі складу команди.

Клуб таким чином дав зрозуміти, що Мбаппе тепер виставлено на трансфер.

У Парижі розуміють, що Кіліан хоче піти цього літа, хоч він і повідомляв про це офіційно.

Повідомлялося, що ПСЖ може запропонувати Мбаппе контракт на 1 млрд євро.

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