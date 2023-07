Мессі - єдиний гравець, який забив 700 голів без урахування пенальті

Гол форварда Інтера Маямі Ліонеля Мессі у ворота Крус Асуль (2:1) у першому турі групового етапу Leagues Cup став для футболіста ювілейним.

Про це повідомляє ESPN.

Це 700-й гол у кар'єрі 36-річного аргентинця без урахування пенальті.

Актуально: Леброн зустрівся з Мессі напередодні дебюту аргентинця за Інтер Маямі

Мессі - єдиний в історії гравець, якому підкорилося дане досягнення.

Lionel Messi has now scored 700 non-penalty goals in his career.



The only player to have reached that milestone 🐐 pic.twitter.com/MXOB01gvDl