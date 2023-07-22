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Мессі - єдиний гравець, який забив 700 голів без урахування пенальті

Мессі підкорилося неймовірне досягнення
Сьогодні 10:09 325 0
Мессі - єдиний гравець, який забив 700 голів без урахування пенальті
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Гол форварда Інтера Маямі Ліонеля Мессі у ворота Крус Асуль (2:1) у першому турі групового етапу Leagues Cup став для футболіста ювілейним.

Про це повідомляє ESPN.

Це 700-й гол у кар'єрі 36-річного аргентинця без урахування пенальті.

  Актуально: Леброн зустрівся з Мессі напередодні дебюту аргентинця за Інтер Маямі

Мессі - єдиний в історії гравець, якому підкорилося дане досягнення.

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