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Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
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Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі

Суддя встановить покарання на засіданні 4 серпня
Сьогодні 09:12 151 0
Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Королівський суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство Ріко Бертона, який був двоюрідним братом Тайсона Фʼюрі.

Про це повідомляє talkSPORT.

У серпні минулого року 31-річний Бертон отримав смертельне поранення ножем у шию під час бійки в барі в Манчестері. Підозрюваним був Ліам О'Прей, який протягом всього судового процесу заперечував свою провину.

Під час судового розгляду справи присяжним демонстрували відео бійки з камер спостереження, а свідки заявляли, що О'Прей поводився тоді неврівноважено та мав дуже нестабільний стан. У ході бійки він також поранив 17-річного хлопця.

Було також враховано, що 22-річного підозрюваного вже судили у 2019-му за публічне носіння ножа.

Суд визнав О'Прея винним, йому загрожує довічне увʼязнення. Суддя встановить покарання на засіданні 4 серпня.

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