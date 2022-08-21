Брата Ф'юрі вбили ударом ножа в шию

Джерело - Чемпіон.
Кузена чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) вбили ударом ножа.
Про це британець написав у Інстаграмі.
"Мій двоюрідний брат був убитий минулої ночі ударом ножа в шию. Обурливо, що всякі ідіоти носять ножі. Це треба зупинити. Уряд Великої Британії повинен якомога швидше ввести суворіші вироки за злочини з використанням ножа. Це перетворюється в пандемію. Ви не розумієте, наскільки все погано, поки самі не стикнетеся".
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"Життя дуже цінне, його можна відібрати дуже швидко, насолоджуйтесь кожною миттю. Спочивай з миром, Ріко Бертон. Нехай Господь Бог подарує тобі гарне місце на небі. До зустрічі", - написав Ф’юрі.
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