Брата Ф'юрі вбили ударом ножа в шию

Кузена чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) вбили ударом ножа.

Про це британець написав у Інстаграмі.

"Мій двоюрідний брат був убитий минулої ночі ударом ножа в шию. Обурливо, що всякі ідіоти носять ножі. Це треба зупинити. Уряд Великої Британії повинен якомога швидше ввести суворіші вироки за злочини з використанням ножа. Це перетворюється в пандемію. Ви не розумієте, наскільки все погано, поки самі не стикнетеся".