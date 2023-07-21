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Паєт покинув Марсель

Дімітрі Паєт став вільним агентом
Сьогодні 17:15 180 0
Паєт покинув Марсель
#Марсель, #Дімітрі Паєт

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст французького Марселя Дімітрі Паєт покине клуб.

Про це розповів сам футболіст.

Француз оголосив про те, що йде з команди як вільний агент. 

У Марселі Паєт загалом провів 8.5 років, зігравши в 492 матчах, де зумів забити 103 голи і віддати 130 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг пройшов медогляд у Марселі.

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