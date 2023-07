Паєт покинув Марсель

Легендарний футболіст французького Марселя Дімітрі Паєт покине клуб.

Про це розповів сам футболіст.

Француз оголосив про те, що йде з команди як вільний агент.

У Марселі Паєт загалом провів 8.5 років, зігравши в 492 матчах, де зумів забити 103 голи і віддати 130 результативних передач.

