Паєт покинув Марсель

Джерело - Чемпіон.
Легендарний футболіст французького Марселя Дімітрі Паєт покине клуб.
Про це розповів сам футболіст.
Француз оголосив про те, що йде з команди як вільний агент.
У Марселі Паєт загалом провів 8.5 років, зігравши в 492 матчах, де зумів забити 103 голи і віддати 130 результативних передач.
Dimitri Payet, in tears after announcing that he’s set to leave OM.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023
🎥 @Steph13Freedpic.twitter.com/rdHHmfXT7P
Раніше повідомлялося, що Обамеянг пройшов медогляд у Марселі.