Динамо цікавиться хавбеком Сантоса

Динамо може підсилитись 21-річним хавбеком

Джерело - Чемпіон.

Динамо проявляє інтерес до центрального півзахисника Сантоса Івонея.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Івоней, 21 рік. ЦПЗ бразильського Сантоса. Присутній інтерес киян. Трансферна ціна в межах $1,5-2 млн", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Івоней взимку повноцінно перебрався з молодіжної команди U-20 до першої, хоча раніше вже долучався до гри за основну. Тиждень тому він був відправлений в оренду у Ботафого до кінця листопада 2023 року.

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