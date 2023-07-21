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Динамо цікавиться хавбеком Сантоса

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Динамо цікавиться хавбеком Сантоса
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Динамо проявляє інтерес до центрального півзахисника Сантоса Івонея.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Івоней, 21 рік. ЦПЗ бразильського Сантоса. Присутній інтерес киян. Трансферна ціна в межах $1,5-2 млн", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Івоней взимку повноцінно перебрався з молодіжної команди U-20 до першої, хоча раніше вже долучався до гри за основну. Тиждень тому він був відправлений в оренду у Ботафого до кінця листопада 2023 року.

Раніше Гармаш може перейти у казахстанський клуб.

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