Динамо цікавиться хавбеком Сантоса

Джерело - Чемпіон.
Динамо проявляє інтерес до центрального півзахисника Сантоса Івонея.
Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.
"Івоней, 21 рік. ЦПЗ бразильського Сантоса. Присутній інтерес киян. Трансферна ціна в межах $1,5-2 млн", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Івоней взимку повноцінно перебрався з молодіжної команди U-20 до першої, хоча раніше вже долучався до гри за основну. Тиждень тому він був відправлений в оренду у Ботафого до кінця листопада 2023 року.
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