Гармаш може перейти у казахстанський клуб

Денис Гармаш може покинути Динамо

Півзахисник Динамо Денис Гармаш близький до відходу з київського клубу.

Про це повідомляє Футбол 24.

33-річний українець може стати гравцем казахстанського Ордабаси.

Попри згоду футболіста на суттєве зниження зарплати, він все одно виявився непотрібним головному тренеру команди Мірчі Луческу.

Білоруський головний тренер Ордабаси Олександр Седнєв теж не проти такого трансферу.

Влітку гравцями Ордабаси стали українці Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.

Раніше повідомлялося, що Денис Гармаш займатиметься з Динамо U-19.

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