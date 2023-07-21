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ПФЛ представив новий дизайн м'яча на сезон 2023/2024

Сьогодні 13:20 193 0
ПФЛ представив новий дизайн м'яча на сезон 2023/2024

Професіональна футбольна ліга та компанія Select Sport Ukraine презентували новий дизайн м’яча Select Brillant Super, яким гратимуть команди Першої та Другої ліг сезону 2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Традиційний м’яч змагань має класичну архітектуру та зшитий вручну.

Даний м’яч має сертифікат FIFA Quality Pro.

Крім того, угоду про співпрацю між ПФЛ та Select Sport Ukraine продовжено на ще 4 сезони.

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