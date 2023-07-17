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Сезон УПЛ розпочнеться без уболівальників

Матчі Першої та Другої ліги також проводитимуться без глядачів
Сьогодні 18:10 398 0
Сезон УПЛ розпочнеться без уболівальників
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Сезон Української Прем'єр-ліги 2023/24 із ймовірністю у 99% розпочнеться без уболівальників на трибунах стадіонів.

Про це повідомляє SportArena.

Поєдинки Першої та Другої ліги також проводитимуться без глядачів.

Питання про допуск уболівальників на трибуни у матчах УПЛ та ПФЛ не підніматиметься в УАФ до середини осені. Головна причина заборони відвідування стадіонів — відсутність політичної відповідальності за присутність фанатів на аренах України під час повномасштабної війни, яку розв'язала росія на території України.

Минулого сезону на матчах чемпіонату України також не було фанів.

Нова кампанія УПЛ розпочнеться 28 липня. Цього ж дня розпочнеться і сезон у Першій лізі. Друга ліга стартує 6 серпня.

Раніше XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ.

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