Камбосос: Є план можливого бою з Ломаченком у Греції

Джерело - Pro Box TV.
Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос хоче провести бій з ексчемпіоном Василем Ломаченком.
Про це заявив порталу Pro Box TV.
"Ми мали битися у 2018 році. Ми підписали контракт на бій у 2022 році. Буде круто, якщо з третьої спроби нам пощастить. Є навіть план можливого бою в Греції. Через війну там багато українців. Я маю величезне ім'я у Греції", - сказав Камбосос.
Напередодні Стівенсон кинув виклик Ломаченку.
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