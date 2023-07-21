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Камбосос: Є план можливого бою з Ломаченком у Греції

Колишній абсолютний чемпіон світу хоче провести бій з Ломаченком
Сьогодні 13:00 208 0
Камбосос: Є план можливого бою з Ломаченком у Греції
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Pro Box TV.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос хоче провести бій з ексчемпіоном Василем Ломаченком.

Про це заявив порталу Pro Box TV.

"Ми мали битися у 2018 році. Ми підписали контракт на бій у 2022 році. Буде круто, якщо з третьої спроби нам пощастить. Є навіть план можливого бою в Греції. Через війну там багато українців. Я маю величезне ім'я у Греції", - сказав Камбосос.

Напередодні Стівенсон кинув виклик Ломаченку.

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