Камбосос: Є план можливого бою з Ломаченком у Греції

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос хоче провести бій з ексчемпіоном Василем Ломаченком.

Про це заявив порталу Pro Box TV.

"Ми мали битися у 2018 році. Ми підписали контракт на бій у 2022 році. Буде круто, якщо з третьої спроби нам пощастить. Є навіть план можливого бою в Греції. Через війну там багато українців. Я маю величезне ім'я у Греції", - сказав Камбосос.