Рома впевнена у підписанні півзахисника ПСЖ Санчеша

Сторони вже контактують з приводу переходу

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью визначив трансфер півзахисника ПСЖ Ренату Саншеша пріоритетним в центр поля.

Про це повідомляє Sky Sport.

Сторони вже контактують з приводу переходу, але парижани ще не дали згоду на трансфер.

Новий головний тренер ПСЖ Луїс Енріке ще може взяти час на оцінку футболіста, щоб зрозуміти, чи зможе на нього розраховувати.

У Ромі впевнені, що підпишуть Саншеша, але розуміють, що цей трансфер може затягнутися.

Клуб має складну фінансову ситуацію, тож йтиметься про оренду з опцією придбання гравця.

Нагадаємо, Рома має намір підписати новий контракт з Дибалою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!