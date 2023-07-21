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Рома впевнена у підписанні півзахисника ПСЖ Санчеша

Сторони вже контактують з приводу переходу
Сьогодні 12:00 207 0
Рома впевнена у підписанні півзахисника ПСЖ Санчеша
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Рома, #Санчеш

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью визначив трансфер півзахисника ПСЖ Ренату Саншеша пріоритетним в центр поля.

Про це повідомляє Sky Sport.

Сторони вже контактують з приводу переходу, але парижани ще не дали згоду на трансфер.

Новий головний тренер ПСЖ Луїс Енріке ще може взяти час на оцінку футболіста, щоб зрозуміти, чи зможе на нього розраховувати.

У Ромі впевнені, що підпишуть Саншеша, але розуміють, що цей трансфер може затягнутися.

Клуб має складну фінансову ситуацію, тож йтиметься про оренду з опцією придбання гравця.

Нагадаємо, Рома має намір підписати новий контракт з Дибалою.

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