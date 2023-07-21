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Трансфер захисника Манчестер Юнайтед Теллеса в Аль-Наср може зірватися

Саудівський клуб розглядає інші варіанти
Сьогодні 10:19 161 0
Трансфер захисника Манчестер Юнайтед Теллеса в Аль-Наср може зірватися
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Теллес, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Трансфер оборонця Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса в Аль-Наср може не відбутися.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попри усну домовленість з манкуніанцями, саудівський клуб вирішив ще раз подумати про можливий перехід 30-річного бразильця і наразі розглядає кандидатури інших лівих захисників всередині свого чемпіонату.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.

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