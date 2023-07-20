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Онана пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед

Онана готується перейти у МЮ
Сьогодні 20:54 209 0
Онана пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Андре Онана

Джерело - skysports.com.

Воротар Андре Онана успішно пройшов медогляд і готується підписати контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Про перехід мають оголосити найближчим часом. Інтер отримає за гравця 51 мільйон євро + 4 мільйони можливих бонусів.

Після цього міланський клуб зможе переключитися на переговори з Шахтарем щодо Анатолія Трубіна.Нагадаємо, Срна перебуває в Мілані для переговорів з Інтером щодо українського голкіпера.

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