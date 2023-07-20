Динамо зіграє ще один закритий матч

Про час початку гри не повідомляється.

Динамо 20 липня зіграє ще один закритий контрольний матч, який тренер Мірча Луческу вважає експериментальним.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Суперником киян буде австрійська Аустрія Клагенфурт.

Клуб не показуватиме гру на каналі Youtube, але після матчу оголосить результат та надасть відеоогляд. Раніше на зборі кияни вже кілька разів грали у закритому для ЗМІ режимі.

Про час початку гри не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що колумбійський клуб орендує нападника Динамо.