Колумбійський клуб орендує нападника Динамо

Ерік Рамірес змінить клуб

Колумбійський клуб Атлетіко Насьональ візьме в оренду нападника Динамо Еріка Раміреса.

Про це повідомляє Fútbol de Venezuela з посиланням на журналістів Піпе Сієрру та Хуана Давід Лондоньо.

Вказано, що клуби усно домовились про оренду на 1 рік з правом викуп контракту. Очікується, що він прибуде до Колумбії на вихідних, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт.

Наразі невідомо, чи може венесуелець скористатися правилами ФІФА, адже він вже грав в Україні після початку війни, повернувшись взимку з оренди у Словані.

Навесні 24-річний гравець провів 13 матчів в УПЛ, відзначившись 3 голами.

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