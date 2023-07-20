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Прометей підписав контракт з гравцем НБА

Прометей підсилився гравцем НБА
Сьогодні 18:12 255 0
Прометей підписав контракт з гравцем НБА
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей підписав контракт з американським атакувальним захисником Девоном Рідом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Рід провів 35 матчів за Денвер та 8 – за Лейкерс у НБА.

У складі Денвера баскетболіст набирав у середньому 2,3 очка, 1,5 підбирання, 0,5 передач за 9 хвилин на майданчику. За Лейкерс Девон набирав у середньому 1 очко, 0,5 підбирань та 0,5 передач за 3,4 хвилини на майданчику.

Загалом 28-річний відіграв понад 100 матчів в НБА за чотири різні команди.

Нагадаємо, Прометей зіграє в групі А Єврокубка.

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