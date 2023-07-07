Прометей зіграє в групі А Єврокубка

Український клуб зіграє 18 матчів групового етапу змагання

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування групового етапу Єврокубка, в якому зіграє Прометей.

Український клуб зіграє в групі А, куди також потрапили: Хапоель Тель-Авів, Ховентут, Цедевіта Олімпія Любляна, Париж, Венеція, Вулвз Вільнюс, Бешикташ, Гамбург та Лондон Лайонз.

В оновленому форматі з групи виходитимуть не вісім, а шість команд, а дві найкращі отримуватимуть путівку не у перший, а одразу у другий раунд плей-оф, стадію 1/4 фіналу.

Український клуб зіграє 18 матчів групового етапу змагання: з 3 жовтня 2023-го по 7 лютого 2024-го.