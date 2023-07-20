Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:18 427
Сестри Алексіїви посіли шосте місце на чемпіонаті світу у довільній програмі
Сьогодні 16:06 227
Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 325
Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику
Сьогодні 09:07 466
Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України
Сьогодні 08:33 1761 2
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Вчора 21:50 432
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Вчора 20:59 1044
Усик підписав контракт з Поліссям
Вчора 20:39 918
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Вчора 20:25 1018
Сич повернувся у Рух
Вчора 17:25 520
Прямі трансляції

Верес підписав двох легіонерів з Бразилії

Обоє гравці були в структурі Корінтіанса
Сьогодні 15:56 258 0
Верес підписав двох легіонерів з Бразилії
#Верес

Джерело - ФК Верес.

26-річний центрбек Жуліо Сезар та 23-річний атакувальний півзахисник Яго Сікейра Аугусто стали гравцями Вересу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обоє гравці були в структурі Корінтіанса, після чого виступали за низку клубів у Бразилії та за кордоном.

Аугусто підписав з Вересом контракт на три роки, а Сезар проведе у Рівному наступний сезон на правах оренди.

Раніше Верес здолав Кривбас у контрольному матчі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15936
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського 3477
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9069
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге 6673
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 4423
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7350
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47161
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27979
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21625
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20067 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87959 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15890