Верес підписав двох легіонерів з Бразилії

Джерело - ФК Верес.
26-річний центрбек Жуліо Сезар та 23-річний атакувальний півзахисник Яго Сікейра Аугусто стали гравцями Вересу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обоє гравці були в структурі Корінтіанса, після чого виступали за низку клубів у Бразилії та за кордоном.
Аугусто підписав з Вересом контракт на три роки, а Сезар проведе у Рівному наступний сезон на правах оренди.
Раніше Верес здолав Кривбас у контрольному матчі.
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