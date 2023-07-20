Верес підписав двох легіонерів з Бразилії

Обоє гравці були в структурі Корінтіанса

Джерело - ФК Верес.

26-річний центрбек Жуліо Сезар та 23-річний атакувальний півзахисник Яго Сікейра Аугусто стали гравцями Вересу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обоє гравці були в структурі Корінтіанса, після чого виступали за низку клубів у Бразилії та за кордоном.

Аугусто підписав з Вересом контракт на три роки, а Сезар проведе у Рівному наступний сезон на правах оренди.

Раніше Верес здолав Кривбас у контрольному матчі.

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