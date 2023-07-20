Бебех - про УПЛ ТБ: MEGOGO поставив певні стандарти трансляції

Клуби УПЛ відхилили пропозицію Руху робити трансляцію матчів за його фінанси.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех.

"Зустрічаємо УПЛ ТБ на MEGOGO. 13 клубів на базі! Перший рік безкоштовний доступ. Це великий крок вперед. Однак клуби будуть самі закривати видатки на продакшн.

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Пропозицію Руху за його фінанси робити трансляції клуби відкинули. MEGOGO зі свого боку поставив певні стандарти трансляції. З айфона трансляції матчів не проводити. На мій погляд, такі новини дають стриманий оптимізм на майбутнє", – написав Бебех.