Дніпро-1 готує трансфер вінгера Копенгагена

Дніпро-1 готує підсилення перед стартом нового сезону

Дніпро-1 зацікавився правим вінгером Копенгагена Акінкунмі Амоо.

Про це повідомляє AllNigeriaSoccer.

Відзначається, що спортивний директор дніпровського клубу вже контактував з представниками данського щодо переходу 21-річного нігерійця.

Дніпряни хочуть орендувати гравця з правом викупу, але Копенгаген наполягає на повноцінному трансфері, оскільки на Амоо не розраховує головний тренер команди.

Сам Амоо бажає приєднатися до українського клубу.

Цього літа підписати Амоо намагався підписати Краснодар, але футболіст не захотів грати в Росії.

Раніше Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.

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